Роскошь Питера 9

Мы из Советского Союза

Опять любуемся роскошью нашего города-музея под открытым небом.Невероятный интерьер Белого зала в особняке Брусницыных, Санкт-Петербург Фотограф: Анастасия Мазурева Домашний театр Юсуповых, где собирался весь театральный ПетербургФото: Татьяна Барсукова Эрмитажный театрЧасть комплекса зданий Государственного Эрмитажа в Петербурге.