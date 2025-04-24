Роскошь Питера 9

Опять любуемся роскошью нашего города-музея под открытым небом.Невероятный интерьер Белого зала в особняке Брусницыных, Санкт-Петербург Фотограф: Анастасия Мазурева Домашний театр Юсуповых, где собирался весь театральный ПетербургФото: Татьяна Барсукова Эрмитажный театрЧасть комплекса зданий Государственного Эрмитажа в Петербурге.
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