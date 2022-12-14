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Овечкин предолел путь от 700-й до 800-й шайбы в НХЛ за 161 матч, опередив Гретцки (231) и Хоу (256)

Александр Овечкин предолел путь от 700-й до 800-й шайбы за 161 матч, быстрее Гретцки и Хоу. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3).

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