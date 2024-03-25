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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефен Карри: «Если от меня потребуется сыграть больше минут, я буду готов»

Карри был заменен за 4 минуты до конца третьей четверти, а вернулся, когда до финальной сирены оставалось чуть больше 6 минут.

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