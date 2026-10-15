“Ukraine was blindsided by new limits placed on satellite connectivity inside the country that handicapped its ability to use military drones and defend against Russian attacks,” MS NOW reports.
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