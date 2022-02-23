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Переживания Овнов, поездки Тельцов и заботы Львов: подробный гороскоп на 24 февраля

Переживания Овнов, поездки Тельцов и заботы Львов: подробный гороскоп на 24 февраля

ОВНАМ — разнообразные переживания, связанные с близкими людьми, ждут ОВНОВ. Возможно, споры пойдут на пользу общему делу, и все-таки не стоит увлекаться поиском разногласий.

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