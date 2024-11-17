Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 50 займут весь рынок уже в декабре Игровые карты сле...

Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 50 займут весь рынок уже в декабреИгровые карты следующего поколения от NVIDIA могут стать одним из самых ожидаемых релизов на рынке, учитывая, что компания превратилась в гораздо более крупную фирму по сравнению с тем, какой она была после выпуска линейки Ada… источник.