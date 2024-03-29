Школьные театры – творческий шаг к новым возможностям!

В эти дни в Костроме проходит Всероссийский форум руководителей школьных театров. Более 300 педагогов со всей страны, включая советников директоров по воспитанию, обмениваются уникальным опытом и получают новые знания в области развития детских и молодежных театров.
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