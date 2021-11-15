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Боррель объявил о согласовании пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии

Боррель объявил о согласовании пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии

Пакет санкций по Белоруссии согласован единогласно. Его оформят в ближайшие дни, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран ЕС в понедельник, 15 ноября.

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smolnuy
Этот ЕС  дебильный.
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