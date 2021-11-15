Боррель объявил о согласовании пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии

Пакет санкций по Белоруссии согласован единогласно. Его оформят в ближайшие дни, заявил верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран ЕС в понедельник, 15 ноября.