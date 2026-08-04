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Аргументы недели

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Экс-начальник Казанского вокзала получил 8,5 лет колонии за вымогательство

Экс-начальник Казанского вокзала получил 8,5 лет колонии за вымогательство

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику Казанского вокзала Игорю Черникову, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере.

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