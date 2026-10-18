Публицист Михаил Шахназаров жёстко раскритиковал профессиональные качества актрисы Чулпан Хаматовой, опровергнув миф о том, что её отъезд из России был вызван политическим преследованием.
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Меченосец. Катя
Обыкновенная продажная посредственность. Не хватило ума понять, что пользуют ее не за " талант", а просто попалась в нужное время на глаза. Не приезжай , не надо.
Я полностью согласна с автором статьи. Раздули из бездарности "звезду". Снявшись в фильме "Страна глухих", сразу видно,что кроме постельных ролей ей ничего не удавалось хорошо.. По одной роли можно сделать выводы, ее просто продвигали в театре, именно из-за постельных сцен...вот она и раскрылась в своей сущности как дама, которой наплевать на ее настоящую Родину, на действительно творческих людей , которые пытались сделать из нее "звезду", несмотря на отсутствие таланта. А теперь, наверное поняв, что ее творчество не вдохновляет на Западе, не увидев в ней никакого намека на талант, она наверное пытается вернуться назад.???
Теперь минусовать невозможно? Класс. Хаматова снялась в одой можно сказать "порнушке". Сюжет: какая-то дама (по одежде предреволюционной период) ждет, тоскует ... И вот появляется молодой красивый... А дальше сцены всякого рода любовных откровенных утех. Без слов. Конец всему: садиться в тарантас и уезжает. Да, уж. Кстати, она везде в такой роли. Даже в фильме "День танцора", который мне нравиться. Она опять такая-такая. Весь талант.
а теперь минусовать невозможно?