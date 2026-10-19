MANGO представил новый дроп осенней коллекции, вдохновлённый эстетикой 2000-х. В центре внимания — заниженная линия талии, кожа, высокие сапоги и приглушённая палитра с оттенками коричневого, серого и охры.
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