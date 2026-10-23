На парадных картинах XVIII века Петр I предстает могучим и статным правителем с безупречной осанкой. Однако историки считают, что в реальности физический облик первого российского императора сильно отличался от канонических портретов — при исполинском росте царь обладал весьма нестандартным телосложением, а некоторые особенности своей анатомии ему приходилось годами маскировать хитростями кроя и обуви.