На парадных картинах XVIII века Петр I предстает могучим и статным правителем с безупречной осанкой. Однако историки считают, что в реальности физический облик первого российского императора сильно отличался от канонических портретов — при исполинском росте царь обладал весьма нестандартным телосложением, а некоторые особенности своей анатомии ему приходилось годами маскировать хитростями кроя и обуви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян попрощалс...
- Президент Казахст...
- Пашинян попрощалс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым