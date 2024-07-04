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Регионы России

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Оглашено обвинительное заключение по делу о наркопреступлении в Северодвинске

Оглашено обвинительное заключение по делу о наркопреступлении в Северодвинске

Жители Северодвинска обеспокоены ростом наркомании среди молодежи. Это подтверждают последние данные, согласно которым прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Северодвинска, который был задержан после попытки незаконного сбыта наркотиков через Интернет.

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