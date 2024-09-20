В Иванове к различным срокам лишения свободы приговорены члены преступного сообщества

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области выявлено преступное сообщество, члены которого занимались инсценировкой ДТП с участием дорогостоящих автомобилей премиум-класса, с целью последующего получения незаконных страховых выплат путем обмана.
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