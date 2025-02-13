Родственники Екатерины Варнавы ответили на арест ее 19-летнего племянника

Отец 19-летнего племянника известной телеведущей и комика Екатерины Варнавы, который оказался вовлечен в уголовное дело по обвинению в пособничестве телефонным мошенникам, выразил удивление по поводу действий своего сына.
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