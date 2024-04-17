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Китай

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Си Цзиньпин призвал объективно и диалектически относиться к проблеме производственных мощностей

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и Германию проявлять бдительность в отношении роста протекционизма, а также объективно и диалектически относиться к проблеме производственных мощностей.

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