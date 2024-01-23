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Царьград

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Пашинян после слов Лаврова признался в измене. Взгляда на одежду будет достаточно

Пашинян после слов Лаврова признался в измене. Взгляда на одежду будет достаточно

Армения разрабатывает военную форму по стандартам НАТО, хотя состоит в союзном с Россией блоке ОДКБАгентство Sputnik получило от Министерства обороны Армении ответ на свой запрос, касающийся смены армянской военной формы.

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