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Блогер Ида Галич призналась, что в сети раскритиковали ее внешность

Блогер Ида Галич призналась, что в сети раскритиковали ее внешность

Блогер Ида Галич ответила в соцсетях на критику своей внешности после съемки в необычном образе. В новой фотосессии звезда примерила блонд с афрокудрями, за что получила много негативных комментариев от хейтеров.

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