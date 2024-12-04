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ВС РФ выбили украинских бойцов из большей части Курахова

ВС РФ выбили украинских бойцов из большей части Курахова

Российские военные выбили бойцов ВСУ из большей части Курахова. Об обстановке в городе на западе ДНР рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Часовщик
Да поможет нашим доблестным воинам,Бог.
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