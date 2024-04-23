В Калязине столкнулись две машины

В Калязине Тверской области 22 апреля произошло ДТП. Авария случилась на улице Куликова у дома №43. Как рассказали в ГИБДД региона, водитель ВАЗ- 21074 при повороте налево не уступил дорогу встречному Хендэ Акцент и совершил с ним столкновение.