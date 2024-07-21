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Регион 29

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«Малые Корелы» принимают заявки на конкурс «Самый красивый каравай»

К участию приглашаются кафе, рестораны, столовые, хлебокомбинаты, частные кондитерские и минипекарни, народные мастера и частные лицаК участию приглашаются кафе, рестораны, столовые, хлебокомбинаты, частные кондитерские и минипекарни, народные мастера и частные лицаНа конкурс принимаются изделия в трёх номинациях: «Традиционный каравай», «Современный каравай» и «Фантазийная композиция».

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