В Краснодарском крае проходит профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Сотрудники ОМВД России по городу Геленджику совместно с представителями Общественного совета и волонтерами организаций «Молодежный патруль» и «Пульс» провели цикл профилактических бесед со студентами высших и среднеспециальных учебных заведений.
Сотрудники ОМВД России по городу Геленджику совместно с представителями Общественного совета и волонтерами организаций «Молодежный патруль» и «Пульс» провели цикл профилактических бесед со студентами высших и среднеспециальных учебных заведений.
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