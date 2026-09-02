2 сентября 2026 Катерина Туманова Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»@ Pavel Kashaev/Global Look Press Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.