Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»

Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»

2 сентября 2026  Катерина Туманова Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»@ Pavel Kashaev/Global Look Press Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

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