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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о рекордных тратах «Сити» – 526 млн евро за лето: «Чтобы быть среди лучших, нужны варианты. У «Арсенала» есть варианты. Это важный фактор в борьбе за высокие цели»

Главный тренер « Манчестер Сити » Энцо Мареска заявил, что масштабные траты во время прошедшего трансферного окна были необходимы клубу, чтобы успешно конкурировать с « Арсеналом » и другими клубами АПЛ в борьбе за титул.

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