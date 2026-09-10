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Кинолог Голубев: собаку важно с ранних лет отучать подбирать что-либо на улице

Кинолог Голубев: собаку важно с ранних лет отучать подбирать что-либо на улице

Отравление — одна из самых частых причин обращения собаководов в ветклиники. Собаки, особенно щенки, исследуют мир через обоняние и вкус, и даже неприятные на вкус предметы, растения или продукты не всегда их останавливают.

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