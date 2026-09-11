Премьера рок‑мюзикла "Высота" по песням бойца СВО состоится в конце марта 2027

В Новосибирском музыкальном театре в конце марта 2027 года покажут рок-мюзикл «Высота», созданный на основе песен участника спецоперации России на Украине Сергея Нихаенко из Луганской Народной Республики.
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