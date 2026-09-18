Ингосстрах выплатил 8,2 млрд рублей продавцам Ozon после ЧП

Страховая компания "Ингосстрах" выплатила 8,2 млрд рублей продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах в Чапаевске, Махачкале и Энеме.
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