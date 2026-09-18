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Царьград

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Ингосстрах выплатил 8,2 млрд рублей продавцам Ozon после ЧП

Ингосстрах выплатил 8,2 млрд рублей продавцам Ozon после ЧП

Страховая компания "Ингосстрах" выплатила 8,2 млрд рублей продавцам Ozon, чьи товары пострадали на складах в Чапаевске, Махачкале и Энеме.

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