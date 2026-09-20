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25 Things To Upgrade Your "Bed Rotting" Into A More Luxe Experience

25 Things To Upgrade Your "Bed Rotting" Into A More Luxe Experience

Consider this your permission slip to get horizontal in style, with ceiling projectors, silk bedding, bedside snack stations, mood lighting, and other upgrades that turn an ordinary duvet cave into a 5-star retreat.

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