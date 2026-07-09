BlueNord отчиталась за II квартал 2026 года и объявила о рекордных дивидендах

Норвежская нефтегазовая компания BlueNord ASA опубликовала финансовые и операционные результаты за второй квартал и первую половину 2026 года, продемонстрировав рекордный чистый денежный поток от операционной деятельности, несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность рынка.