BlueNord отчиталась за II квартал 2026 года и объявила о рекордных дивидендах

Норвежская нефтегазовая компания BlueNord ASA опубликовала финансовые и операционные результаты за второй квартал и первую половину 2026 года, продемонстрировав рекордный чистый денежный поток от операционной деятельности, несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность рынка.
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