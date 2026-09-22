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Дороги продолжают обновлять на нескольких улицах частного сектора в Барнауле

Дороги продолжают обновлять на нескольких улицах частного сектора в Барнауле

В Барнауле продолжаются комплексные работы по асфальтированию участков дорог частного сектора. Так, в Ленинском районе на улицах Балабанова, Совхозной и Коммунистической уже появился новый асфальт.

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