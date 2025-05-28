Некроз кожи и возможная ампутация: опасения врачей состоянием Киркорова, у которого выявили некроз кожи Ольга БезродняяНедавно стало известно о том, что у известного артиста Филиппа Киркорова диагностирован частичный некроз кожи.
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