Появились детали атаки ВСУ на крупнейший нефтехимический комплекс России

Спасатели потушили практически все очаги возгорания на Салаватском нефтехимическом комплексе, который Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промышленный объект рассказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в «Максе».
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