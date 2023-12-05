Украинские военные убили 25 своих бойцов, пожелавших сдаться ВС России

Более 20 солдат ВСУ погибли после решения сложить оружие - по ним ударили свои.Украинские артиллеристы открыли огонь по своим подразделениям из-за желания боевой группы сложить оружие после того, как они вышли на связь с русскими.
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