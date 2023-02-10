Эпигенетика и математика помогут предсказать поведение раковых клеток

В настоящее время широко известно, что рак — это болезнь приобретенных дефектов генов и их функций. В статье, опубликованной в научном журнале Science, и авторами которой являются Эндрю Файнберг (Andrew Feinberg), сотрудник Онкологического центра Джона Хопкинса Киммела (Johns Hopkins Kimmel Cancer Center) и Института фундаментальных биомедицинских наук (Institute for Basic Biomedical Sciences — IBBS), и.