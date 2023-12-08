Треш-стримеров хотят лишить заработка

Модераторы соцсетей должны будут следить за опасным контентом и оперативно его блокировать, авторам треш-стримов может грозить крупный штраф и даже тюремный срок, а суд сможет навсегда лишить их права пользоваться Интернетом.
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