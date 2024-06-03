В ГУ МВД по Волгоградской области сообшили подробности вчерашнего ДТП в Новоаннинском районе По предварительной информации, 2 июня в 19-00 час.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В ГУ МВД по Волгоградской области сообшили подробности вчерашнего ДТП в Новоаннинском районе По предварительной информации, 2 июня в 19-00 час.