Как обслуживается железная дорога в Крыму

Пока в Крыму временно прекращено авиасообщение, эту нишу занимает железная дорога. За это лето, как ранее сообщил министр транспорта России Роман Старовойт, поездами планируют перевезти в Крым почти три миллиона пассажиров, что почти на 7% больше, чем год назад.