Норвегия не разрешила русскому самолету с умирающим пассажиром в посадке на своей территории

Лайнеру пришлось разворачиваться и возвращаться в Москву.Аэропорт в Норвегии отказал в экстренном приземлении самолету авиаперевозчика Nordwind Airlines, на борту которого у пассажира случился приступ болезни.
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