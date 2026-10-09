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Регионы России

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Глава представительства «Microlife» в России Яна Перминова удостоена благодарственного письма от 423 гвардейского мотострелкового полка

Глава представительства «Microlife» в России Яна Перминова удостоена благодарственного письма от 423 гвардейского мотострелкового полка

Командование и личный состав 423 гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка выразили искреннюю благодарность руководителю представительства компании «Microlife AG» в России, члену Попечительского совета Медиахолдинга «Регионы России» Яне Геннадьевне Перминовой за системную гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения Специальной военной операции.

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