Глава представительства «Microlife» в России Яна Перминова удостоена благодарственного письма от 423 гвардейского мотострелкового полка

Командование и личный состав 423 гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка выразили искреннюю благодарность руководителю представительства компании «Microlife AG» в России, члену Попечительского совета Медиахолдинга «Регионы России» Яне Геннадьевне Перминовой за системную гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения Специальной военной операции.
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