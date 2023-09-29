Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Танкистам ЗВО вручили денежный сертификат за уничтожение танка Leopard в зоне СВО

Танкистам ЗВО вручили денежный сертификат за уничтожение танка Leopard в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры вручения сертификата на выплату денежных средств военнослужащим 1 гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившим в ходе боя танк Leopard в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении.

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