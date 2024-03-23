Следственный комитет сообщает, что более 60 человек погибли в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет России подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что более 60 человек погибли в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" в результате террористического акта и последовавшего пожара.
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