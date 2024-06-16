Когда возник Азербайджан и правда ли, что Армения — его западная часть?

Скажем сразу: тема насыщена политической риторикой, поэтому трактуется сторонами так, как им угодно. Что, в общем-то, неверно, поскольку незнание собственной истории и подмена ее приятными для себя мифами — это, как много раз показывала все та же история, прямой путь к национальной катастрофе.