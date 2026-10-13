База ВСУ превратилась в кладбище металла: главная новость СВО 13 октября

Российские силы продолжают наносить удары по ключевым военным объектам на территории Николаевской области.
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