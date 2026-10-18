Заместитель председателя Госкомитета по стандартизации Виталий Крецкий заявил, что конкурс «Энергомарафон» за 20 лет помог воспитать поколение белорусов, осознанно относящихся к энергоресурсам, а через 5–10 лет необходимость в административных мерах для энергосбережения может исчезнуть.