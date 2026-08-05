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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геркус о Баринове и «Локо»: «От его ухода пострадали все стороны, они занимаются взаимным разрушением. Надо успокоиться, клубу забыть эту историю – не он первый, не он последний»

Бывший генеральный директор «Локомотива»  Илья Геркус  заявил, что клубу и Дмитрию Баринову пора успокоиться и двигаться дальше.

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