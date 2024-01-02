Как применяются положения нового Таможенного кодекса

1 января 2024 года, в день начала применения положений нового Таможенного кодекса, руководство Таможенной службы осуществило рабочие визиты на наиболее востребованные и пересекаемые приграничные таможенные посты.
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