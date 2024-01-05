На Сахалине случилось землетрясение магнитудой 3,7

В ночь на пятницу на юге Сахалина случилось землетрясение магнитудой 3,7. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров в 10 километрах к западу от города Невельска.