Страна и люди
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Страна и люди

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На Сахалине случилось землетрясение магнитудой 3,7

На Сахалине случилось землетрясение магнитудой 3,7

В ночь на пятницу на юге Сахалина случилось землетрясение магнитудой 3,7. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров в 10 километрах к западу от города Невельска.

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