Детский хор при Центре ´Покрова´ занял второе место в конкурсе ´Рождественские песни и колядки - 2025´.

Поздравляем! Детский хор при бобруйском Центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ под руководством регента Ольги Александровны Шуриной занял второе место в детской номинации международного конкурса ´Рождественские песни и колядки - 2025´.
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