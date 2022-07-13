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Дневник домашней еды. День 150

Дневник домашней еды. День 150

#Завтрак – кофе со сливками и сахаром 15г. Ржаной диетический хлеб на гриле. На тосте – плавленый сыр, зелень (петрушка, укроп, зеленый лук – уже из магазина, мелко режу, солю и давлю толкушкой, чтобы зелень стала мягче, заправляю оливковым маслом).

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