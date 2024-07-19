Это не животное. Это какой-то. чей-то неудачный эксперимент. 1. Утконос - это утка с телом бобра и ластами выдры.
Утконос
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Это не животное. Это какой-то. чей-то неудачный эксперимент. 1. Утконос - это утка с телом бобра и ластами выдры.
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